Temer nomeia presidente da Funai e secretário Nacional da Juventude

O presidente Michel Temer nomeou Antônio Fernandes Toninho Costa presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 13.

Também foi nomeado o novo secretário Nacional de Juventude, cargo ligado à Presidência da República. Francisco de Assis Costa Filho substitui Bruno Moreira Santos, conhecido como Bruno Júlio, exonerado no início da semana após declarar à imprensa que “tinha que ter uma chacina por semana” nos presídios brasileiros, ao se referir às chacinas ocorridas em instituições prisionais da região Norte do País.

LEIA TAMBÉM: Renan marca votação de lei de abuso de autoridade

Outras nomeações

Foi publicada ainda no Diário Oficial desta sexta a nomeação de Thiago Pereira Pedroso para o cargo de secretário de Navegação Aérea Civil da Secretaria de Aviação Civil.

Foram nomeados também o tenente-brigadeiro do Ar Gerson Nogueira Machado de Oliveira para o cargo de comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro e o tenente-brigadeiro do Ar Antonio Carlos Egito do Amaral para comandante-geral de Operações Aéreas.

LEIA TAMBÉM: Ato reúne dez mil manifestantes contra PEC do teto em Brasília, diz secretaria

Luiz Edgar Leão Tolini foi nomeado diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Paula de Campos Schiavone para a diretoria do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde e Thereza de Lamare Franco Netto para a diretoria do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.