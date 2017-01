Temer nomeará secretária particular de Roseana Sarney como superintendente da EBC

O presidente Michel Temer nomeará nos próximos dias a advogada maranhense Anna Graziella Santana Neiva Costa como superintendente regional do Nordeste da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). Ela é afilhada política da ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (PMDB).

Anna Graziella substituirá no cargo Francisco de Assis Costa Filho (PMDB), que foi nomeado nesta sexta-feira, 13, secretário da Juventude do governo Temer. Assis é aliado do senador João Alberto Souza (PMDB-MA), que é bastante próximo do ex-presidente José Sarney (PMDB), pai da ex-governadora maranhense.

A nova superintendente da EBC é “secretária particular” de Roseana, que governou o Maranhão entre 2009 e 2014. Durante parte da gestão da peemedebista, Anna foi secretária-chefe da Casa Civil do Estado. Também chegou a ocupar a presidência da Fundação da Memória Republicana, instituição criada por Roseana em 2011.