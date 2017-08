Temer: meu advogado é que vai cuidar de suposta nova denúncia do procurador-geral

Apesar de dizer que a PGR e o Ministério Publico têm todo seu apoio e apreço, Temer disse que “há alguns procuradores-gerais que entram numa disputa para ver quem ganha”. “Qual foi primeira ideia? Vamos fatiar a denúncia. Para que fatiar a denuncia, se inquérito é um só, e os fatos estão ali, elencados? Foi para dizer, se ele ganhar a primeira, eu venho com a segunda. Se ele ganhar a segunda, eu venho com a terceira”, disse. “Não é tipicamente uma função digamos para estatura de um chefe do MP”, completou.

No fim da entrevista, Temer foi questionado sobre rumores de que poderia concorrer ao cargo de deputado para manter o foro privilegiado e rechaçou a possibilidade. “Prerrogativa de foro não me preocupa e não deve me preocupar a ninguém”, disse. “Não tenho nenhuma intenção de me candidatar a nada”, disse.