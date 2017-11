Temer lança política de governança pública

No dia em que o governo se dedicou à ofensiva para a obtenção de votos para assegurar a realização da reforma da Previdência, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, criticou o atual sistema em vigor, salientando que “nosso sistema previdenciário é inquestionavelmente um Robin Hood às avessas”. A afirmação foi feita em discurso, na cerimônia de lançamento da política de governança pública, no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Michel Temer.

“Nunca se fez tanta concentração de renda com nenhum outro programa quanto se está fazendo com a Previdência Social no País”, prosseguiu Padilha ao avisar que o governo está trabalhando para mudar a lei previdenciária “para que possamos ter um Robin Hood de verdade, não um Robin Hood às avessas”. Segundo Padilha, com a reforma previdenciária que o governo está lutando para implantar, “ao invés de nós tomarmos dos pequenos para aquinhoarmos os grandes, vamos ver se conseguimos fazer os grandes pagarem um pouco mais pela conta dos pequenos”.

LEIA TAMBÉM: Procuradoria ganha prêmio internacional por combate à corrupção na Lava Jato

Ao lembrar que, por conta do grande déficit, o regime geral deixa de custear serviços de saúde, educação e segurança, o ministro citou que isso acaba prejudicando principalmente as populações mais carentes. “E quem paga essa conta sempre são os mais pobres”, insistiu ele, avisando que é para mudar essa lógica do Robin Hood às avessas que estão mudando a legislação em vigor.