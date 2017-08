Temer já retornou ao Jaburu, após almoçar com Maia

O presidente Michel Temer já retornou ao Palácio do Jaburu após ter indo à residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O encontro, que durou pouco mais de uma hora, não estava previsto na agenda da Presidência da República.

De acordo com uma fonte, Temer teria sido convidado para um almoço com amigos de Maia do Rio de Janeiro. (Eduardo Rodrigues e Carla Araújo)

