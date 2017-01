Temer inaugura estação de bombeamento para transposição do São Francisco

Foto: Beto Barata / PR

O presidente Michel Temer inaugurou na manhã desta segunda-feira a terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de transposição do Rio São Francisco, na cidade de Floresta, em Pernambuco. A nova estrutura vai impulsionar a água por mais 60 quilômetros, rumo aos Estados de Paraíba e Pernambuco.

Com investimentos da União de R$ 87 milhões, a estação receberá a água vinda do reservatório de Mandantes e elevará a uma altura de 63,5 metros.

Na sequência, Temer participa, ao meio-dia, da inauguração do campus de Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. A unidade conta com 5,6 mil metros quadrados, 12 salas de aula, oito laboratórios, auditório, refeitório, anfiteatro e ginásio poliesportivo, todos respeitando os critérios de acessibilidade.