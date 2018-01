Temer grava mensagem para o Centro-Oeste destacando investimentos na região

Temer destaca que a União aumentou em 85% o repasse anual do fundo constitucional de financiamento voltado para a região. Também enumerou obras de mobilidade urbana e saneamento apoiadas pelo governo federal no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, além da duplicação da BR-163 em Mato Grosso.

Esses áudios são uma iniciativa do Palácio do Planalto para aproximação do presidente com a população nos Estados e municípios. O material é editado e distribuído pelo Departamento de Relações com a Imprensa Regional da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.