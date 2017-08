Temer garantiu apoio de 2/3 da base

A oposição cerrou fileiras: 98% de seus integrantes se manifestaram pelo prosseguimento da denúncia – que, se fosse aceita no Supremo Tribunal Federal, levaria ao afastamento do presidente do cargo.

Mais da metade dos 93 “dissidentes” se concentraram em quatro partidos aliados do governo: PSDB (21), PSD (14), PR (9) e PPS (9). Já nas chamadas legendas independentes, que costumam votar com o Palácio do Planalto, mas não fizeram indicações para o primeiro escalão, Temer conseguiu colher o apoio de 44% dos deputados.

Dos 385 integrantes da “bancada BBB” (boi, bala e Bíblia), que se organizam para defender temas ligados ao agronegócio, à segurança pública e à religião, Temer obteve 57% dos votos. Votaram contra ele 38% desses deputados. Os demais 5% não participaram da votação.

Apenas um em cada cinco dos deputados ruralistas votou contra o presidente. Na “bancada do boi”, formada por pouco mais de 200 parlamentares, Temer obteve sete de cada dez votos. Às vésperas da votação, o presidente se reuniu com ruralistas e concedeu benesses econômicas a fazendeiros, como o parcelamento de dívidas e a redução de contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

LEIA TAMBÉM: Defesa de Temer pede a Fachin que envie denúncia direto à Câmara

Regiões

Na divisão dos votos por regiões, o presidente teve o maior porcentual de apoio no Centro-Oeste – onde o agronegócio domina a economia e também a política. Dos deputados da área formada por Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 68% se alinharam a Temer na votação de ontem. A seguir vieram as regiões Norte (63% de apoio), Nordeste (48%), Sul (48%) e Sudeste (47%).

No ranking das bancadas estaduais que mais se alinharam ao presidente, Mato Grosso ficou em primeiro lugar, com 88%, seguido por Amazonas (75%), Roraima (75%), Goiás (71%) e Pará (71%). Somente em três Estados (Espírito Santo, Acre e Sergipe) a oposição reuniu mais de dois terços dos votos – o patamar necessário para aprovar o prosseguimento da denúncia contra o presidente.

A comparação do resultado final com os números do Placar do Estado mostrou que, dos deputados que não quiseram revelar a posição antes da votação, quase 70% terminaram por se alinhar a Temer. Apenas 21% votaram contra ele, e os demais se ausentaram ou se abstiveram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.