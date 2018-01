Temer faz novos exames no Sírio-Libanês e hospital deve divulgar boletim médico

O presidente Michel Temer está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para novos exames. O peemedebista chegou por volta das 15h ao local, de helicóptero. Após a avaliação, o hospital deve soltar um boletim médico sobre a saúde do peemedebista.

Inicialmente, o plano era apenas fazer o retorno com o urologista Miguel Srougi, mas, por sugestão do médico Roberto Kalil Filho, Temer decidiu aproveitar a ocasião para passar também por uma avaliação cardiológica. Em outubro, o presidente se submeteu uma cirurgia para colocação de stents para a desobstrução de artérias e outra para desobstrução do canal urinário. Por causa desse último procedimento, ele teve que usar uma sonda por algumas semanas.

