Temer evita aparecer em vídeo de 7 de setembro e diz que momento é de aguardar

O Palácio do Planalto vai divulgar nas redes sociais nesta quinta-feira um vídeo de pouco mais de um minuto e vinte em razão da celebração do 7 de setembro. O presidente Michel Temer não aparece na gravação, que destaca logo no seu início que “o crescimento está voltando”. A narrativa está sendo exaltada por auxiliares do presidente para tentar afastar a crise jurídica dos trabalhos do governo.

O vídeo, que tem como base frases do Hino Nacional, traz imagens de trabalhadores e de trilhos sugerindo o crescimento do País. A mensagem final diz que “celebrar a independência é comemorar a volta da esperança e resgatar a nossa Ordem e Progresso”, em referência ao slogan do governo e a frase que consta da bandeira nacional.

Sem falas