Temer está preparado para nova denúncia, diz Imbassahy

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB), afirmou nesta quinta-feira que o presidente Michel Temer está tranquilo e preparado para enfrentar uma eventual segunda denúncia contra ele apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo o tucano, Temer está confiante de que uma segunda acusação será barrada na Câmara, assim como aconteceu com a primeira denúncia, que foi rejeitada no início de agosto deste ano.

“(O presidente) continua muito tranquilo, preparado para qualquer tipo de especulação que venha, como foi na primeira, e confiante que isso não vai prosperar”, afirmou Imbassahy em entrevista à imprensa, após participar de almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em Brasília. O encontro durou mais de três horas e contou com a presença do presidente Michel Temer e outros ministros, como Helder Barbalho, da Integração Nacional.

O ministro da Secretaria de Governo afirmou que todos os integrantes do governo estão “estarrecidos” com os últimos acontecimentos envolvendo “essa dupla” de delatores do grupo J&F, que controla o frigorífico JBS: Joesley Batista, um dos donos da empresa, e Ricardo Saud, ex-diretor de Relações Institucionais do grupo. Imbassahy se referia à investigação aberta por Janot para apurar possíveis omissões e irregularidades no fechamento de acordo de delação dos executivos.