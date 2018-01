Temer está muito bem de saúde, diz Gaudêncio Torquato

O consultor de comunicação Gaudêncio Torquato afirmou neste domingo, 7, a jornalistas que o presidente Michel Temer “está muito bem de saúde”. Ele, que é amigo pessoal de Temer, passou algumas horas nesta manhã na casa do presidente, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo, e conversou brevemente com a imprensa ao deixar o local.

Torquato disse que a visita foi apenas de cunho pessoal e não deu mais detalhes sobre a conversa desta manhã. “Nenhum tema específico foi de debatido”, disse. Torquato, que também é jornalista, afirmou que Temer deve retornar a Brasília apenas no fim do dia.

Mais cedo, a assessoria da Presidência informou que não há compromissos oficiais previstos para hoje.