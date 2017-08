Temer está em Brasília, sem compromissos na agenda

O presidente Michel Temer está no Palácio do Planalto na manhã deste domingo. De acordo com a assessoria da Presidência, Temer terá apenas despachos internos e não está prevista nenhuma reunião ou encontro com ministros. Não há nenhum compromisso na agenda do presidente hoje.

Alguns ministros que costumam passar os fins de semana fora de Brasília, no entanto, estão na cidade. Entre eles o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

