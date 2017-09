Temer está com Padilha e auxiliares e deve ter encontro com marqueteiro

Segundo fontes, a ideia é fazer um balanço dos últimos dias em que o prsidente esteve fora, apesar do fato de que, mesmo da China, Temer estava sendo municiado de informações tanto das votações que avançaram no Congresso, como dos desdobramentos das suspeitas sobre a delação de Joesley Batista.

Direto da base aérea, o presidente Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto por volta das 9h20 desta quarta-feira e convocou os ministros próximos e auxiliares para uma reunião em seu gabinete. Até por volta das 10h, porém, apenas Eliseu Padilha (Casa Civil) já estava com o presidente.

Auxiliares que acompanharam Temer na China disseram que o presidente não falou em fazer um pronunciamento para se posicionar a respeito da reviravolta anunciada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que mandou apurar supostos crimes cometidos pelos delatores da JBS e pelo ex-procurador Marcelo Miller. Apesar disso, no Brasil, alguns interlocutores não descartam a possibilidade de alguma manifestação do presidente.

Nesta quarta, Temer deve se reunir como marqueteiro e responsável pelas redes sociais do presidente, Elsinho Mouco, para finalizar o vídeo que Temer divulgará por conta do feriado de 7 de setembro.

O presidente tem ainda alguns despachos pendentes por conta de sua viagem à China. Apesar de estarem prontas, as duas medidas provisórias com as ações para reduzir gastos com o pagamento de servidores e aumentar a contribuição previdenciária não foram assinadas durante a interinidade de Rodrigo Maia.