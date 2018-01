Temer encontra Cristiane Brasil e Roberto Jefferson antes de viajar para SP

Apesar de não constar na agenda oficial, o presidente Michel Temer se encontrou com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e sua filha, a deputada Cristiane Brasil, que teve sua posse como ministra do Trabalho barrada pela Justiça.

Segundo fontes, na conversa ficou acertado que os dois lados irão esperar pelo menos até segunda-feira para definir qual será a melhor estratégia do governo.

Hoje pela manhã, no Planalto, Temer encontrou a ministra-chefe da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, e pediu que ela estudasse a melhor forma dos recursos e o caminho jurídico ideal para o imbróglio. O governo avalia entrar com recurso no STF ou no STJ.