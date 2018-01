Temer embarca para São Paulo para gravar participação em programas do SBT

O presidente Michel Temer embarcou na manhã desta quinta-feira, 18, para a capital paulista, onde fará gravações para os programas Silvio Santos e do Ratinho, do SBT. A participação em programas populares faz parte da estratégia do Palácio do Planalto de intensificar a defesa da reforma da Previdência. Esta semana, Temer já recebeu o jornalista Amaury Junior, que vai estrear um programa na TV Band. Essa entrevista vai ao ar na noite do dia 27 de janeiro.

Ainda na capital paulista, Temer deve se reunir com seu advogado, Antonio Claudio Mariz, que deve entregar nesta quinta-feira à Polícia Federal as respostas de Temer às 50 perguntas feitas pela PF no inquérito sobre suposto esquema de corrupção no Porto de Santos (SP).

Havia a expectativa de que as respostas pudessem ser protocoladas na quarta-feira, 17, mas o advogado ainda precisava fazer uma revisão final do material. “As respostas serão protocoladas amanhã (hoje)”, disse Mariz nesta quarta ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. As respostas serão protocoladas no Supremo Tribunal Federal (STF) e o relator do inquérito na Corte é o ministro Luís Roberto Barroso. Temer deve retornar ainda nesta quinta para Brasília.