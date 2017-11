Temer embarca para São Paulo acompanhado de ministro Imbassahy

O presidente Michel Temer estava por volta das 11h25 desta sexta-feira, 17, na base aérea de Brasília, de onde embarca para São Paulo. Não há informações da agenda do presidente na capital paulista e nem previsão de retorno. Temer está acompanhado no ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy. O tucano tem tido o cargo cobiçado na reforma ministerial que o presidente vai fazer, mas seu futuro no governo ainda é incerto.

Interlocutores do presidente têm salientado que o momento é de cautela e que “a equação não é simples de ser montada”. Auxiliares afirmam que a situação real do PSDB, que tende a desembarcar do governo, só será decidida após a reunião do partido, marcada para o dia nove de dezembro.

Temer gosta muito de Imbassahy e gostaria de mantê-lo ao seu lado, mas a pressão pela sua saída é enorme. O PMDB quer ter de volta o comando da articulação política para tocar a aprovação da reforma da previdência, as medidas de ajuste fiscal que estão no Congresso e até os projetos referentes à privatização da Eletrobrás que ainda serão enviados para votação.