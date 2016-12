Temer embarca para recesso em Marambaia com a família

O presidente Michel Temer seguiu na tarde desta quinta-feira, 29, para a Base Aérea de Brasília de onde embarca, acompanhado de sua esposa Marcela Temer, e do seu filho Michelzinho, para Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passará a festa de Ano novo. A informação é da assessoria de imprensa do Planalto. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil

Um forte esquema de segurança espera o presidente no local. A Marinha posicionou embarcações em Itacuruçá para manter afastados barcos com a imprensa e curiosos. A ordem de Temer é garantir a privacidade da família. A princípio o presidente fica até o dia 2, mas, segundo auxiliares de Temer, Marcela teria pedido que a família esticasse o descanso por pelo menos mais dois dias.

