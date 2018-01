Temer embarca neste momento para Brasília, afirma assessoria

O presidente Michel Temer está embarcando neste momento para Brasília, informou sua assessoria de imprensa. Temer passou dois dias em São Paulo, onde foi submetido a uma avaliação médica e se encontrou com o advogado Antonio Carlos Mariz, com quem discutiu as perguntas enviadas pela Polícia Federal a respeito do inquérito que investiga irregularidades em um decreto que teria beneficiado empresas no Porto de Santos.

Após os exames, a Presidência confirmou que o emedebista irá ao Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos entre os dias 22 e 25. A agenda oficial do Planalto não prevê compromissos oficiais em Brasília nesta sexta-feira.

LEIA TAMBÉM: Temer diz que sua relação com Maia está 'tranquila'