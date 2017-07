Temer é o quinto líder da cúpula do G-20 mais procurado no Google

O presidente Michel Temer (PMDB) foi o quinto líder presente na reunião do G-20 mais procurado pelos internautas no Google durante o período de encontro da cúpula, ocorrido na semana passada em Hamburgo, na Alemanha. Segundo um levantamento feito pelo Google News Lab e o Pitch Interactive, o brasileiro, que deixou o evento mais cedo para tratar da crise política no Brasil, ficou atrás apenas de Donald Trump (EUA), Vladimir Putin (Rússia), Angela Merkel (Alemanha) e Emmanuel Macron (França).

Temer confirmou sua presença apenas dias antes da abertura do G-20 e teve participação discreta, não participando de nenhuma reunião bilateral. No entanto, ele ficou à frente de lideranças com maior projeção internacional, como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a premiê do Reino Unido, Theresa May, e o presidente da Turquia, Recep Tayip Erdogan.

Na manhã do sábado, 8, antes de pegar o avião de volta, Temer disse estar “tranquilíssimo” sobre o retorno. Na manhã deste domingo, 9, ele se encontrou com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e no final da tarde com ministros e lideranças partidárias para discutir a crise política.