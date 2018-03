Temer e ministros discutem reforma ministerial e pauta do Congresso

O presidente Michel Temer esteve reunido por cerca de três horas neste domingo, 25, com alguns de seus ministros para tratar da reforma ministerial e da pauta do Congresso, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Estavam presentes os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Eliseu Padilha (Casa Civil), porém nenhum deles quis falar com a imprensa após o encontro.

À reportagem, o ministro Eliseu Padilha disse que nada foi resolvido sobre as mudanças nos ministérios, e que o presidente Temer vai falar com os presidentes dos partidos para avaliar as sugestões de nomes ao longo da semana. Ao todo, nove ministros deixarão os comandos das pastas até 7 de abril, prazo para a desincompatibilização para a disputa eleitoral.

Segundo fontes, o presidente Michel Temer pretende vincular as trocas na reforma ministerial ao projeto eleitoral do Planalto e do MDB, seu partido. Sobre a pauta do Congresso, Padilha disse que o governo continua com o foco na reoneração da folha de pagamentos e na privatização da Eletrobras. “A gente quer ver se nessa semana consegue votar reoneração e avançar na Eletrobras.”

Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto que acaba com a desoneração da folha de pagamento para empresas. Como revelou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo estuda usar parte do valor a ser arrecadado com a reoneração para abrir espaço fiscal para ampliar o fundo eleitoral. Padilha, no entanto, disse que este assunto não foi discutido na reunião deste domingo. Temer tem realizado encontros nos fins de semana. Ontem, já havia recebido a visita de Meirelles e, mais cedo, do ex-presidente José Sarney.