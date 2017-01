Temer diz que em oito meses de governo inflação caiu de quase 10% para 6,5%

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, 12, que em aproximadamente oito meses de seu governo a inflação caiu de quase 10% para cerca de 6,5%, ficando abaixo do teto da meta em 2016. A declaração foi dada durante a inauguração de uma escola com o nome do irmão dele, Fued Temer, em Praia Grande, falecido em 1995.

Temer disse que não queria dar palpite na política monetária, mas que acreditava que, gradativamente, os juros no Brasil vão cair de dois para um dígito. “Os juros muito altos dificultam investimentos. Eles caíram 0,75 ponto ontem e devem continuar caindo”, comentou, lembrando que a meta é que a inflação fique em 4,5% este ano.

O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão (PSDB), é conhecido de Temer e afirma que o presidente tem ligação com a cidade desde o início da década de 1990, quando foi secretário estadual de Segurança Pública, e inclusive recebeu o título de cidadão praia-grandense. Já Fued não teve nenhuma relação direta com o município, mas a administração local diz que a ideia é dar às escolas nomes de professores universitários, por isso a escolha. O irmão de Temer foi advogado e professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

Um grupo de cerca de 30 pessoas, ligadas a movimentos de esquerda, promoveu um pequeno protesto na chegada de Temer, gritando palavras de ordem contra o que eles consideram “perdas de direitos”.