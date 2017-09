Temer diz estar ‘impressionadíssimo’ com interesse da China pelo Brasil

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira, 1º de setembro, em Pequim, que ficou “impressionadíssimo” com o interesse da China pelo Brasil, após participar de uma rodada com empresários locais, na quinta-feira, e com o alto escalão do governo do país no dia seguinte. “Quem assistiu aos eventos de hoje, às reuniões que tivemos com o presidente consultivo, com o primeiro-ministro Li Kegiang, com o presidente Xi Jinping verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso País”, falou aos jornalistas quando chegou ao hotel.

De acordo com o presidente brasileiro, “vários” comentários feitos durante os encontros foram sobre a recuperação econômica brasileira. “A China e o mundo acreditam no Brasil”, disse Temer.

LEIA TAMBÉM: Juiz suspende transferência de Henrique Eduardo Alves para presídio em Brasília

Ele não quis comentar, no entanto, sobre a revelação de novos anexos da delação do empresário Joesley Batista. “Não vou comentar isso. O que é isso? O que é isso?”, limitou-se a dizer, deixando o local de entrevista.