Temer diz a site que reforma ministerial será paulatina e conversa com líderes

O presidente Michel Temer reconheceu, ao site Poder 360, que a reforma ministerial não será feita de uma vez só e que não será a troca de cargos que garantirá a aprovação da reforma da Previdência.

Ao site, Temer disse que fará a reforma ministerial “paulatinamente até março” e afirmou que uma ampla mudança no alto escalão do governo agora não seria útil nem para o governo nem para o País. Ele disse ainda que “não é isso trocas nos ministérios que vai permitir a reforma da Previdência. Mas o convencimento”.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro divulga carta aos brasileiros e nega autoritarismo

Nesta terça-feira, 21, o presidente incluiu na agenda um encontro com o deputado Baleia Rossi (PMDB-SP), líder do PMDB na Câmara dos Deputados, e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do governo na Casa. Baleia vem tentando emplacar um nome na Secretaria de Governo, no lugar de Antonio Imbassahy. Apesar disso, o tucano, que está cada vez mais próximo do presidente, tem ganhado sobrevida no governo e não há indicações de uma troca imediata.