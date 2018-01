Temer discute rebaixamento e Previdência com ministros depois de caminhada

O presidente da República, Michel Temer, reuniu-se neste domingo, 14, com ministros no Palácio da Alvorada, em Brasília, para avaliar os rumos da economia depois do rebaixamento da nota de crédito brasileira pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s e reforçar o discurso do governo de a reforma da Previdência é inadiável.

Participaram do encontro os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Torquato Jardim (Justiça), além de Gustavo do Vale Rocha, subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Eles avaliaram a estratégia política do governo nos próximos dias com a pauta do Congresso no retorno do recesso parlamentar e o impacto do rebaixamento na aprovação da reforma.

Antes da reunião, Temer caminhou cerca de 1,5km ao lado dos ministros do Palácio do Jaburu, onde mora desde que era vice-presidente, ao Alvorada, em mais uma tentativa de mostrar que está recuperado dos problemas de saúde de ordem urológica por que passou recentemente. Depois, presidente e ministros voltaram caminhando à residência oficial. Todos vestiam roupas esportivas. Temer chegou a usar até um boné na volta. Foi a segunda vez que Temer decidiu sair para caminhar depois das cirurgias, a primeira fora da área cercada do Jaburu.