Temer deve realizar exames em hospital em SP ainda nesta sexta-feira

O presidente Michel Temer está sendo esperado no hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para realização de exames. As informações iniciais eram de que ele chegaria entre 17h e 18h, mas até as 18h40 isso ainda não tinha acontecido.

O peemedebista desembarcou no início da tarde na capital paulista. Ele deve fazer uma avaliação da cirurgia na próstata à qual foi submetido no último dia 27. O exame já estava previsto.

Os médicos vão avaliar ainda a possibilidade de o presidente realizar um cateterismo – ainda nesta sexta-feira ou em data ainda a ser definida. Caso o procedimento seja realizado nesta sexta-feira, Temer deve passar a noite no hospital.