Temer deve participar de mais dois eventos amanhã em São Paulo

O presidente Michel Temer vai permanecer nesta segunda-feira, 7, em São Paulo para marcar presença em pelo menos dois outros eventos amanhã. A previsão é que o presidente participe da cerimônia de abertura do 27º Congresso & ExpoFenabrave, às 11 horas. Depois, às 14 horas, participa de cerimônia de lançamento do Produlote, uma linha de crédito da Caixa direcionada à produção de lotes urbanizados. O evento, que terá a presença do presidente da Caixa, Gilberto Occhi, acontecerá na sede do Sindicato da Habitação (Secovi).

Há a previsão ainda que, na quarta-feira, Temer participe de solenidade de abertura da 36ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX 2017), no Rio de Janeiro, às 10h30.

