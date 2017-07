Temer afirma que há “tentativa de desarmonizar os Poderes do Estado”

Foto: Alan Santos - PR - Fotos Públicas

O presidente Michel Temer afirmou hoje (6) que atualmente se verifica, “muitas e muitas vezes”, uma tentativa, por parte de autoridades que se acham “iluminadas por uma centelha divina”, de “desarmonizar os Poderes do Estado”.

“Sem embargo de a Constituição determinar a harmonia entre os poderes, o que mais se verifica, muitas e muitas vezes, é a tentativa de desarmonizar os Poderes do Estado. Isso é um crime em um Estado democrático de direito, isso só passa pela cabeça daqueles que na verdade acham que são autoridades iluminadas por uma centelha divina”, disse Temer em pronunciamento no Palácio do Planalto.

Segundo o presidente, é preciso insistir em “trivialidades”, em conceitos que remontam à Revolução Francesa, “grandes conceitos no que dizem respeito ao contraditório, à ampla defesa, à seriedade das falas e das manifestações”.