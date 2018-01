Temer chega ao Planalto e posse de ministra do Trabalho ainda é incerta

O presidente Michel Temer chegou na manhã desta terça-feira, 9, ao Palácio do Planalto e, até a publicação desta matéria, a agenda previa apenas um encontro às 16h com o líder do MDB no Senado, senador Raimundo Lira. Apesar disso, está “pré-marcada” a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB) como ministra do Trabalho, às 15h. Para isso, no entanto, o governo espera derrubar a liminar que impede que a filha de Roberto Jefferson assuma o cargo.

A Justiça Federal suspendeu na segunda-feira, 8, a nomeação e a cerimônia de posse de Cristiane Brasil (PTB-RJ), condenada em processo trabalhista. A decisão é provisória, e a Presidência da República acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para recorrer. A AGU informou que já entrou com o recurso contra a suspensão no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

LEIA TAMBÉM: Maia diz que comissão sobre foro será instalada ainda neste ano