Temer: caravana passou tranquilamente, mesmo com tentativas de paralisar o País

O presidente Michel Temer (PMDB) disse nesta quarta-feira (15) que, embora veja pessoas preocupadas “com o que vem acontecendo no Brasil”, as instituições seguem funcionando com “tranquilidade e independência” no País. Ao falar das pressões que sua gestão enfrenta, nesses 16 meses em que está à frente do Palácio do Planalto, o peemedebista frisou: “a caravana passou tranquilamente, mesmo com tentativas de paralisar nosso governo.”

Na visita que faz a Itu, interior paulista, no feriado da Proclamação da República, Temer salientou que seu governo reforçou a autonomia dos Estados e socorreu municípios em dificuldade fiscal com a distribuição de parte da multa obtida no programa de repatriação de recursos depositados ilegalmente no exterior.

LEIA TAMBÉM: Teto salarial maior pode criar rombo de R$ 1 bilhão no Estado de SP

O presidente aproveitou ainda para defender a reforma federativa para que Estados e municípios tenham não apenas maior autonomia, mas também mais recursos em seus caixas.