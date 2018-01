Temer anuncia liberação de recursos para ensino médio integral

O presidente Michel Temer participa no final da manhã desta quarta-feira, 17, de cerimônia para liberação de recursos ao Ensino Médio de Tempo Integral. O evento será realizado no Palácio do Planalto. A agenda de Temer ainda prevê para esta quarta reuniões com o prefeito de São José do Rio Preto (SP), Edinho Araújo, e a senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

Também para hoje, estava prevista uma audiência com o pastor evangélico Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R Soares. Mas, por contratempo no voo, a reunião foi cancelada.

A aproximação com lideranças religiosas é uma das frentes de trabalho do Planalto na busca de apoio à reforma da Previdência. Esta semana, Temer já recebeu dois pastores, Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e José Wellington, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo.