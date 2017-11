Temer anuncia ações sociais no Rio e lança Cartão Reforma novamente

O presidente Michel Temer participa na manhã desta segunda-feira, 13, da cerimônia de lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios. O evento ocorrerá na capital fluminense, com início às 10h.

À tarde, já de volta a Brasília, Temer recebe o presidente do Conselho de Administração do Eurasian Resources Group (ERG), Alexander Machkevitch, no Palácio do Planalto, às 15h.

LEIA TAMBÉM: Levantamento da Promotoria sobre pai de Bretas causa mal-estar

Em seguida, o peemedebista preside cerimônia do Cartão Reforma, já lançado no início do ano. O presidente chegou a marcar duas viagens para Caruaru (PE), depois canceladas, para fazer a entrega simbólica dos cartões. Agora, segundo o Ministério das Cidades, Temer vai receber no Palácio do Planalto os primeiros beneficiários do programa. A justificativa para a agenda tardia seria marcar a abertura do sistema. O programa tem um orçamento de R$ 1 bilhão, a fundo perdido.