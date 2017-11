Temer almoça em restaurante nos Jardins, em São Paulo

Numa agenda apenas com compromissos pessoais, de acordo com a assessoria do governo, o presidente Michel Temer almoça neste momento num restaurante nos Jardins, da zona sul de São Paulo.

Temer desembarcou na capital paulista à tarde. Pela manhã, ele teve uma única agenda oficial, um evento com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB).

