Temer diz que semipresidencialismo seria ‘extremamente útil para o Brasil’

Foto: Beto Barata - PR

A proposta de se implantar no Brasil o semipresidencialismo, um modelo no qual, apesar de haver um primeiro-ministro, o presidente mantém a força política, seria “extremamente útil para o Brasil”, declarou nesta segunda-feira, 21, o presidente Michel Temer, ao final de um almoço no Itamaraty oferecido ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes, em visita oficial ao País.

Questionado se preferia o modelo português ou o francês, Temer disse que os dois são muito semelhantes. “O presidente tem uma presença muito grande”, comentou. “Não adianta instituir um parlamentarismo em que o presidente é fraco.”

LEIA TAMBÉM: 'Fachin e Janot ajudam o Centrão', diz César Maia

O presidente informou que tem dialogado com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) sobre o tema. “Se vai dar certo ou não, não sabemos”, disse. “Vamos alongar esses estudos para verificar qual é o melhor momento para sua aplicação, sua eficácia.”