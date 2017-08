Temer acompanha sessão da Câmara e já programa retomada da agenda

De acordo com interlocutores, Temer está finalizando o discurso que pretende fazer assim que a sessão for encerrada e espera barrar a denúncia. Uma fonte disse que a linha adotada deve reforçar a identidade que o presidente quer marcar de ser um “reformador”.

Para amanhã, o Planalto está planejando inclusive um evento para mostrar a “nova fase” do governo. Segundo uma fonte, há a tentativa de realizar algum anúncio na área do meio ambiente. A agenda, entretanto, ainda não está completamente fechada.

Placar

Apesar de o responsável por fazer as planilhas com previsão de votos, o deputado Beto Mansur (PRB-SP), afirmar que o placar contra a denúncia pode chegar a 300 votos, no Planalto, o discurso do resultado de hoje é de “cautela”.

Interlocutores do presidente querem evitar que um placar mais baixo contamine o discurso e passe a ideia de que o governo terá dificuldades na Previdência, por exemplo, que precisa de 308 votos para ser aprovada. Justamente por isso, o discurso dos auxiliares do presidente é que a votação de hoje “não é a mesma conta” para análise de outras matérias no Parlamento.

Traições

O governo também evita falar ainda de possíveis retaliações a traições na base. Segundo uma fonte, como o próprio presidente se empenhou em garantir o quórum de hoje, mesmo com votos contrários, a avaliação do cenário pós-denúncia também será cautelosa para que o governo consiga manter a pauta reformista.

Nova denúncia

No Planalto, a avaliação é de que a próxima denúncia não foi apresentada até agora porque a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda está tentando juntar elementos para fortalecê-la. Entendem ainda que a derrubada da primeira delas, como está previsto para esta quarta-feira, no plenário da Câmara, acabará por enfraquecê-la ainda mais. Justamente por isso, auxiliares dizem que, derrubada a denúncia hoje, o presidente seguirá em busca da retomada da economia.