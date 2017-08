Temer acompanha sessão da Câmara com ministros e auxiliares

O presidente Michel Temer acompanha de seu gabinete a votação da Câmara que aprecia a denúncia contra ele por corrupção passiva. Temer está acompanhado de alguns ministros, como Eliseu Padilha (Casa Civil) e Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), além de alguns auxiliares.

O marqueteiro do presidente, Elsinho Mouco, esteve com Temer durante a tarde para analisar o discurso que ele deve fazer após o resultado. Segundo interlocutores do presidente, entretanto, o tom da fala dele, que destacará as reformas, ainda é objeto de discussão na cúpula do governo.

LEIA TAMBÉM: Temer recebeu 'bandidos' na calada da noite, diz Pompeo de Mattos (PDT-RS)

De acordo com relatos obtidos pela reportagem, o presidente está “tranquilo”, observando os votos dos parlamentares e, apesar de evitar cravar um placar, no Planalto neste momento a avaliação é de que o “piso” a favor de Temer é de 270 votos.