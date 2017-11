Temer aceita convite de Macri e vai à Argentina dia 10 de dezembro

O presidente Michel Temer vai para a Argentina, em dezembro, para participar da sessão de abertura da Conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC). A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 9, pela assessoria de imprensa do Planalto, que informou que Temer aceitou o convite do presidente da Argentina, Mauricio Macri. A participação de Temer está marcada para o dia 10. A reunião ministerial da OMC acontece na capital argentina entre os dias 10 e 13 de dezembro.