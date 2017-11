TCU vê prejuízo de US$ 12,5 bi no Comperj e convoca ex-gestores para audiência

Os ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram a convocação para audiência de ex-gestores e ex-diretores da Petrobras apontados como “possíveis responsáveis” por um prejuízo de US$ 9,5 bilhões referentes ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), construído pela estatal.

Os danos estimados resultam da inspeção do TCU, entre outubro de 2015 e abril de 2016, informou o site da Corte de contas.

Localizado no município de Itaboraí (RJ), o Comperj começou a ser construído em 2008, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As obras também são alvo de investigação da Operação Lava Jato.