TCU deve prorrogar prazo para recall de acordo de leniência de empreiteiras

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve prorrogar mais uma vez, nesta quarta-feira, 16, o prazo para que Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa façam um recall de seu acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF) e, com isso, passem a colaborar com as auditorias da corte. O pedido de prorrogação em mais 30 dias foi feito pelo procurador Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, sob o argumento de finalizar as tratativas com as empreiteiras e outros envolvidos.

O ministro Bruno Dantas, relator do caso de Angra 3, já concordou em ampliar o prazo, mas vai submeter sua decisão a referendo do plenário nesta quarta-feira. Se a iniciativa de um recall com as empreiteiras não vingar, o TCU pretende concluir o julgamento das três empreiteiras sobre as fraudes em Angra 3. A área técnica da corte e o relator sustentam que há elementos suficientes para declará-las inidôneas, como ocorreu com as demais.

O recall é uma condição apresentada pelo TCU às três empresas para que elas não sejam declaradas inidôneas e proibidas de firmar contratos para obras e serviços bancados com verba federal. Em março, o tribunal aplicou essa punição a quatro empresas implicadas em fraudes às licitações para a construção da usina nuclear de Angra 3. Mas deixou a decisão sobre a Odebrecht, a Andrade e a Camargo em suspenso, apesar de entender que elas também tiveram participação e se beneficiaram das ilicitudes.