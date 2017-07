Tasso: posicionamento (do PSDB) é por desembarque, não de oposição ao governo

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), declarou nesta quarta-feira, 5, que a posição do partido “é cada vez mais clara” pela saída do governo do presidente Michel Temer. “O posicionamento é pelo desembarque, não é de oposição ao governo”, declarou o parlamentar.

Tasso defende a saída do PSDB da base aliada, mas a manutenção do apoio às reformas econômicas. Já o presidente afastado da legenda, Aécio Neves (MG), que retomou ontem o mandato parlamentar, quer que a legenda mantenha a participação direta no governo, sem entregar os cargos que possui.

LEIA TAMBÉM: STF forma maioria para manter validade de delação; julgamento continua no dia 28

Independentemente do posicionamento de Aécio, Tasso considera que ele “terá que enfrentar o fato que é a posição da maioria”. “A posição do partido é cada vez mais clara. Não dá para controlar, as coisas vão acontecendo”, destacou.