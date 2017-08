Tasso nega ‘guerra’ no PSDB, mas diz que autocrítica vai continuar

Tasso comandou reunião hoje na sede do diretório do partido, em Brasília, com a presença de presidentes dos diretórios estaduais. Ele convidou o senador Aécio Neves, presidente licenciado da sigla, para o encontro, o que serviu como sinalização do acordo de paz. Mas, em ato falho, chamou Aécio de “ex-presidente do PSDB”, antes de corrigir.

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), negou nesta quinta-feira, 24, que o partido estivesse em “guerra” nos últimos dias, diante da repercussão negativa em torno da propaganda partidária da legenda. Tasso afirmou que o partido tem divergências e continuará tendo, mas garantiu que o processo de autocrítica vai continuar.

“Não precisava selar paz onde não tinha guerra. Era importante a presença do Aécio como ex-presidente do partido… presidente afastado, no momento que a gente fazia a primeira reunião dos diretórios regionais. Segundo porque ele está bastante envolvido na reforma política para fazer uma explanação para os dirigentes sobre como está se encaminhando a reforma”, argumentou.

Tasso também tentou minimizar a reunião entre Aécio Neves e o presidente Michel Temer, que aconteceu no fim de semana. Na ocasião, Temer teria pedido ao senador mineiro a saída de Tasso Jereissati do cargo no PSDB, por conta das críticas da propaganda tucana ao chamado “presidencialismo de cooptação”.

“Eu só ouvi falar disso encontro entre Aécio Neves e Temer. Isso não tem importância nenhuma. Ele Temer querendo ou não… e não acredito que o senador Aécio participasse dessa reunião”, explicou.