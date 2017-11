Suíça apura no Brasil gerentes de contas

Uma delegação de procuradores suíços esteve no fim de outubro em Curitiba para questionar suspeitos da Operação Lava Jato. O objetivo do grupo era colher informações sobre quem eram os gerentes e intermediários que ajudaram na abertura de contas em bancos do país nas quais dinheiro ilegal foi depositado.

A iniciativa faz parte da terceira fase da operação no contexto da Lava Jato, conduzida pelo Ministério Público de Berna. Depois de investigador os corruptos e corruptores, os procuradores agora partem para decifrar como mais de US$ 1 bilhão entraram nos bancos suíços, em mais de mil contas que hoje estão congeladas.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, as autoridades suíças evitaram dar detalhes do que ocorreu em Curitiba. Mas “confirmam que, no contexto do caso Petrobras-Odebrecht, uma delegação do escritório do procurador-geral da Suíça esteve no Brasil”. “Diante dos resultados obtidos e dos documentos que estão em nossa posse, o escritório do procurador-geral, no que tem sido chamado de terceira fase, examinará a questão de abrir procedimentos criminais contra intermediários financeiros na Suíça”, disse o MP da Suíça.