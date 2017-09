STJ rejeita abertura de inquérito contra Flávio Dino

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer rejeitou abertura de inquérito contra o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), com base na delação do ex-executivo da Odebrecht José de Carvalho Filho.

A decisão foi tomada após manifestação da Procuradoria-Geral da República, que disse não ver indícios suficientes de crime. O delator relatou pedido de doação para a campanha ao governo do Maranhão, no valor de R$ 400 mil. Por meio de nota, Dino afirmou que “a verdade venceu”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

