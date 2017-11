STF reinicia julgamento que pode limitar a aplicação do foro privilegiado

O Supremo Tribunal Federal (STF) reiniciou o julgamento que discute se devem ser reduzidas as hipóteses de aplicação do foro privilegiado a autoridades. O ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vista na primeira sessão que tratou do julgamento, começou a ler seu voto.

Já há quatro votos favoráveis ao entendimento defendido pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso, para estabelecer que só deve valer o foro privilegiado para políticos e autoridades se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e for relacionado ao cargo que ocupam. Conforme apurado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a posição de Barroso deve formar maioria.

Previsto na Constituição de 1988, o chamado foro por prerrogativa de função é um direito concedido a autoridades públicas de somente serem processadas penalmente por uma corte especial – como o Supremo -, no caso de políticos do Executivo e do Legislativo federal e dos ministros do próprio tribunal.