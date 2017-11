STF deve aguardar conclusão de julgamento para decidir sobre processos, diz Mello

Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Celso de Mello afirmou nesta quinta-feira, 23, que os integrantes da Corte deverão aguardar a conclusão do julgamento sobre a extensão do foro privilegiado antes de decidir o que fazer com processos contra parlamentares que estão no tribunal.

O ministro disse esperar que o julgamento seja concluído ainda neste ano. Conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo na edição da última terça-feira, 21, o STF formou maioria para reduzir o alcance do foro privilegiado para deputados e senadores, prevalecendo a tese do ministro Luís Roberto Barroso de que os políticos só terão direito ao foro privilegiado se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e for relacionado ao cargo que ocupam.

LEIA TAMBÉM: 'Eu só assinava', diz Pezão sobre obras de Cabral sob suspeita

O julgamento, no entanto, foi interrompido depois do pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Dias Toffoli. Não há previsão de quando a discussão do assunto será retomada. Para Celso de Mello, a Corte não poderá já enviar para a primeira instância os casos que não se enquadram na tese de Barroso.