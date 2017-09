Sociedade também quer posição firme contra delatores da JBS, diz Maia

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira, 5, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) precisa ter uma reação “dura” com possíveis ilícitos no acordo de delação a JBS, defendeu a continuidade das investigações em curso, disse que Rodrigo Janot agiu corretamente e afirmou não saber se as revelações feitas – que podem levar ao cancelamento da delação que implica o presidente Michel Temer – podem enfraquecer uma eventual segunda denúncia.

“É importante que a sociedade, ao mesmo tempo em que apoia as investigações contra o presidente da República, ela também quer ver uma investigação mais firme contra os donos da JBS. É isso que me pareceu ontem que o doutor Janot está fazendo”, disse Maia, ao chegar para um evento de sanção Presidencial do PL 7606/2017, que Cria o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Pró-Santas Casas), que acontece nesta terça no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

Maia disse ainda que as revelações feitas na segunda-feira, 4, por Janot são “surpreendentes, sem dúvida nenhuma” e cobrou revisão dos benefícios dados aos executivos da JBS e eventual punição ao ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de ter orientado indevidamente os executivos quando ainda atuava na procuradoria. “O que a sociedade vem reclamando de forma correta é porque os benefícios aos donos da JBS foram benefícios que pareceram a todos muitos generosos”, disse.