Sob gritos de ‘nosso presidente’, Doria recebe título de cidadão natalense

Em sua terceira viagem fora do Estado em uma semana, Doria voltou a negar que seja pré-candidato à Presidência. “Não sou candidato e não me apresento aqui como candidato. É cedo ainda para se falar em candidatura. Estamos na metade do ano. Temos ainda muito tempo pela frente e a eleição é em outubro do ano que vem. Há bastante tempo. Não é preciso precipitar, nem se deve”, disse o tucano.

O prefeito de São Paulo, João Doria, recebeu, nesta quarta-feira, 16, título de cidadão natalense, aos gritos de “nosso presidente” da plateia, em Natal. A homenagem aconteceu no Teatro Riachuelo, do empresário Flávio Rocha.

Rocha, amigo de Doria, porém, sugeriu o nome do prefeito para a disputa de 2018. “A vinda de Doria inclui Natal nesse clamor que está se ouvindo em todo o Brasil. Vamos mudar o Brasil em 2018 com João Doria, o João Trabalhador”, disse.

Alckmin

Questionado por jornalistas sobre sua relação com seu padrinho político, Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito tucano afirmou que trabalha para preservar a relação com o governador paulista. “Tenho razão de sobra para gostar dele e preservar essa relação como tenho preservado.”

Sobre os convites do DEM e PMDB para mudar de legenda, Doria disse que esses “apenas enobrecem a gestão” e que permanecerá no PSDB, partido no qual está filiado desde 2001. “Fico muito feliz quando sou lembrado e as referências vindas de outros partidos, que aliás fazem parte da nossa base aliada em São Paulo. Mas eu estou no PSDB e pretendo continuar.”

Doria voltou a criticar o potencial candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes (CE). “Já tenho dito, ele precisa intensificar a frequência ao seu psiquiatra”, afirmou.

Protesto

Alvo de homenagens dentro do teatro, o prefeito foi recebido com um protesto do lado de fora. Cerca de 50 manifestantes carregavam cartazes e gritavam palavras de ordem. Em um dos cartazes, se lia: “Doria nunca será natalense”. Sobre o ato, ele disse que “faz parte”, mas “não representa o sentimento bondoso e generoso do povo dessa terra”.

Em 7 de agosto, Doria foi a Salvador receber título de cidadão soteropolitano na Câmara Municipal. O tucano foi atingido por um ovo na cabeça durante uma manifestação.