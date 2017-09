‘Só tenho a agradecer’, afirma Maia em seu último dia na Presidência

Em seu último dia no exercício da presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, agradeceu ao presidente Michel Temer a “honra” que ele recebe com a interinidade ao poder sancionar projetos, como o da recuperação fiscal do Rio, que será homologado nesta terça-feira à tarde em cerimônia no Palácio do Planalto.

“Só tenho a agradecer, quando eu fico na interinidade oportunidade que me dá de poder participar do governo e tomar decisões que entram para o historia do Brasil e para a minha história política”, disse, ao deixar a Câmara dos Deputados, onde participou da cerimônia de sanção presidencial do PL 7606/2017, que cria o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Pró-Santas Casas). “É mais um gesto do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro e à bancada carioca, fluminense. Estaremos todos juntos no Palácio para um tema tão importante para o meu Estado”, afirmou durante seu discurso.

Na sua fala no ato de hoje, Maia disse que o presidente tem a humildade de permitir que ele conduza temas importantes do governo. “Queria agradecer ao presidente Michel Temer a humildade de transferir para mim a possibilidade de sancionar um projeto que todos sabem que é muito importante, que tem um impacto político importante, então, a humildade do presidente de transferir esse momento à minha pessoa. É um gesto de grandeza dele claro comigo e também com o Congresso Nacional”, disse Maia. “Não podia deixar de agradecer a ele este gesto porque tem sido, comigo, de forma permanente, um aliado e, a cada momento, fazendo esse gesto”, completou.