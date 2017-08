Shéridan altera texto da PEC do fim das coligações a pedido de partidos menores

Antes de ler o seu parecer na comissão especial da PEC 282/2016, que propõe o fim das coligações partidárias e estabelece cláusula de barreira, a deputada Shéridan (PSDB-RR) anunciou que fez modificações no texto para atender alguns pedidos dos partidos menores e garantir a aprovação do texto. Entre as alterações, está a flexibilização para federações dentro dos Estados e Distrito Federal.

Pelo novo substitutivo de Shéridan, fica estabelecido que “no âmbito dos Estados e Distrito Federal, dois ou mais partidos integrantes de uma federação poderão, para fins exclusivamente eleitorais, organizar-se em sub-federações”.

Segundo a parlamentar, as federações buscam facilitar o acesso de partidos menores que não conseguirem atingir a cláusula de desempenho ao fundo partidário e tempo de rádio e televisão, que seriam divididos proporcionalmente de acordo com o tamanho das legendas que compõem o bloco. Com a mudança, essa formação pode ser reformulada nos estados posteriormente para as atuações estaduais.