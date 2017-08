Sessão da comissão da reforma política é suspensa por 10 minutos após tumulto

Vieira Lima promoveu uma votação simbólica, quando não é possível saber o posicionamento de cada parlamentar, e proferiu o resultado em meio a protestos dos partidos de esquerda. O resultado manteve o texto base do relator.

Partidos como PSOL, PT, PCdoB e PHS pedem que um destaque contrário à adoção do sistema distrital misto nas eleições seja votado nominalmente pelos deputados.

Após um tumulto no plenário, o presidente da comissão especial da reforma política, deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), suspendeu nesta quinta-feira, 10, a sessão por 10 minutos para que os líderes partidários tentassem entrar em acordo.

Por outro lado, a base governista argumentou que o sistema proposto pelo relator Vicente Cândido (PT-SP) já havia sido votado na véspera, e que na ocasião todos os deputados se posicionaram sobre o tema.

“A votação já foi feita. Esse presidente só volta atrás se houver acordo entre os líderes. Ao acordo de plenário eu me curvo, a posições pessoais, não”, disse Vieira Lima, anunciando a suspensão por 10 minutos.

Caso os líderes cheguem a um entendimento nesse prazo, ele colocará novamente em votação o destaque que pede a supressão do sistema distrital misto do texto base – o que manteria, de 2022 em diante, o sistema proporcional em vigor atualmente. Do contrário, será mantida a votação simbólica já realizada, que aprovou o distrital misto.